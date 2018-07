Iêmen: governo diz que 28 extremistas foram mortos O Ministério da Defesa do Iêmen disse soldados e civis armados mataram 28 militantes da rede extremista Al-Qaeda em combates no sul do país. Segundo um comunicado, o exército iemenita, com o apoio dos civis, conseguiu expulsar os insurgentes da Al-Qaeda da cidade de Zara nesta sexta-feira. No total, o governo iemenita afirma que 200 militantes da Al-Qaeda foram mortos em combates nesta semana.