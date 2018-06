Iêmen: milhares protestam contra golpe de Estado dos Houthis Milhares de pessoas foram às ruas no Iêmen neste sábado para protestar contra a tomada do governo por rebeldes xiitas. Na capita, Sanaa, os militantes atiraram para o alto para tentar dispersar os manifestantes, que foram agredidos com pedaços de pau. Protestos também ocorreram nas cidades de Hodeida, Taiz e Ibb.