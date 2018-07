Iêmen: milhares protestam e pedem julgamento de Saleh Milhares de cidadãos do Iêmen participaram de um protesto neste domingo na capital do país, Sanaa, para pedir que o presidente Ali Abdullah Saleh seja levado a julgamento, enquanto uma renovada batalha entre as forças tribais e grupos leais ao governo emergiu, um dia depois de 20 pessoas morrerem em conflitos similares.