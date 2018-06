Iêmen: novos protestos ocorrem na capital, Sanaa

Autoridades da segurança do Iêmen falaram, em condição de anonimato, que dezenas de milhares de pessoas também protestam nas cidades de Taiz e Ibb.

Os manifestantes rejeitam a tomada de poder imposta pelos rebeldes houthis. Em comunicado na sexta-feira a noite, os houthis se comprometeram a trabalhar para que a transferência democrática de poder seja suave após a renúncia.

Ontem, outras manifestações também tomaram conta do país, algumas em apoio aos rebeldes xiitas e outras exigindo que o sul se separe do território iemenita.

O presidente Abed Rabbo Hadi, aliado dos Estados Unidos em sua campanha contra o braço local da Al-Qaeda, deixou o cargo por causa da pressão dos rebeldes houthis, que exigem maior participação no governo. O país foi unificado apenas em 1990, numa junção do Iêmen do Norte e do Iêmen do Sul. Fonte: Associated Press.