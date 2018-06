Iêmen: rebeldes xiitas capturam lideranças de partido sunita rival Em uma ofensiva por poder, rebeldes xiitas do Iêmen prenderam mais de 120 membros do Islah, partido político sunita rival, afirmou a sigla em sua página na internet. Segundo as informações fornecidas, os líderes do grupo, Mohammed Qahtan e Hassan al-Yaeri, estavam entre as vítimas do sequestro.