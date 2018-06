Iêmen tem cessar-fogo após mais de 100 mortes O membro de um comitê presidencial no Iêmen Yehia Mansour disse neste sábado que um cessar-fogo entrou em vigor entre o movimento salafita islâmico e os rebeldes no norte do país, após três dias de combates que deixaram mais de 100 pessoas mortas. O comitê é responsável pela negociação de um acordo na Província de Saada.