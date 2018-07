Iêmen tem maiores protestos desde saída do presidente

Em Washington, o coordenador de contraterrorismo do Departamento de Estado, Daniel Benjamin, disse que os Estados Unidos estão preocupados com a possibilidade da agitação no Iêmen alimentar as conexões entre os militantes ligados à Al-Qaeda do país e os insurgentes do grupo extremista al-Shabab na Somália. Benjamin disse que os insurgentes no Iêmen estão tentando tirar vantagem da turbulência no país e agem mais abertamente, com a chance de conquistar e manter mais territórios.

Moradores de Shabwa, um dos redutos da Al-Qaeda no sul do Iêmen, relataram o aumento da presença de aviões não-tripulados dos EUA, sugerindo que os americanos estão supervisionando a situação de perto. A CIA tenta agilizar a construção de uma base no Golfo Pérsico para seus aviões não-tripulados, mas o processo está sendo atrasado por problemas logísticos, disseram oficiais americanos. Falando sob anonimato, eles disseram que a base ainda vai demorar oito meses para ser terminada.

O enviado do secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Gamal bin Omar, chegou a Sanaa hoje e terá uma reunião com o presidente em exercício. Trata-se da terceira visita de Omar desde o início da crise, em fevereiro. As informações são da Associated Press.