Igreja declara-se flexível quanto a imposto na Itália

As críticas ganharam ainda mais força depois que o novo primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, propôs a reinstituição de um imposto sobre propriedade válido para o imóvel principal e para a segunda casa como parte das medidas de austeridade sugeridas para controlar a imensa dívida da Itália.

Em um momento no qual exige-se sacrifícios dos italianos comuns, a Igreja Católica sente a pressão para fazer sua parte. Ontem, o cardeal Angelo Bagnasco, presidente da conferência de bispos da Itália, comentou que a Igreja estaria aberta a analisar o assunto e a remediar "abusos" que possam ter ocorrido. As informações são da Associated Press.