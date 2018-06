Igreja venezuelana teme riscos para estabilidade do país Líderes da Igreja Católica venezuelana alertaram ontem para o risco de que a estabilidade política do país seja afetada pelo agravamento do estado de saúde do presidente Hugo Chávez. A Conferência Episcopal Venezuelana criticou o governo chavista por não divulgar detalhes sobre o tratamento do presidente em Cuba, onde o líder bolivariano está internado desde 11 de dezembro. Os bispos venezuelanos disseram ainda, no comunicado, que a situação do país pode se deteriorar em um cenário potencialmente perigoso.