Ikea pede desculpas por ter usado trabalho de presos A varejista de móveis Ikea, uma das maiores do mundo e com sede na Suécia, pediu desculpas nesta sexta-feira por ter usado o trabalho de presos políticos e comuns na antiga Alemanha Oriental, durante a década de 1980, antes da queda do regime comunista. A admissão e o pedido de desculpas poderão levar a pedidos de indenizações de ex-presos ainda vivos. "Aquilo foi totalmente inaceitável. Nós expressamos o mais profundo arrependimento", disse Peter Betzel, chefe da Ikea na Alemanha. O regime comunista caiu na Alemanha oriental em 1989.