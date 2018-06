Ilha surge no sul do Japão após erupção de vulcão

As aproximadamente 30 ilhas possuem mil quilômetros e ficam ao sul de Tóquio, e em conjunto com o restante do Japão fazem parte da porção do pacífico com atividades sísmica conhecida como "Anel de Fogo".

A guarda costeira emitiu um alerta nesta quarta-feira para a forte fumaça negra vinda da erupção. O especialista da guarda costeira em vulcão, Ito Hiroshi, afirmou ao canal de TV FNN que a nova ilha pode simplesmente desaparecer, "mas também pode tornar-se permanente". Fonte: Dow Jones Newswires.