Illinois aprova casamento gay

A decisão no quinto Estado mais populoso do país ocorre em um ano em que a autorização para o casamento gay também ganhou aval em Rhode Island, Delaware, Minnesota e New Jersey.

A lei proposta em Illinois, que foi debatida por vários meses e entra em vigor em 1º de junho do ano que vem, foi aprovada por 61 votos a 54.

O casamento entre homossexuais, porém, ainda é banido em cerca de 30 Estados dos EUA. Fonte: Associated Press.