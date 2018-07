Imagem de tio de Kim Jong-un indica o poder por trás dos bastidores A televisão norte-coreana mostrou ontem Jang Song-thaek, de 73 anos, usando uniforme de general em um sinal de sua crescente ascensão após a morte de seu cunhado Kim Jong-il. Uma fonte sul-coreana disse que foi a primeira vez que ele foi visto na TV em um uniforme militar. Sua aparição, ao lado do novo líder Kim Jong-un sugere que ele garantiu um papel-chave no poderoso Exército da Coreia do Norte, que prometeu lealdade ao caçula de Kim Jong-il, que morreu de ataque cardíaco no dia 17. Kim Jong-un foi saudado no sábado pela mídia estatal como o "comandante supremo" das Forças Armadas norte-coreanas, de 1,1 milhão de homens, título que era usado por seu pai.