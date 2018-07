Imagens de CCTV mostram momento do início do terremoto na Turquia

Imagens de CCTV mostram o momento que marca o início do terremoto de pelo menos 7,2 pontos de magnitude que atingiu a Turquia no último domingo.

As imagens foram capturadas na cidade história de Van, no leste do país, onde moram cerca de 1 milhão de pessoas.

O terremoto derrubou árvores e cabos de eletricidade e fez com que edifícios inteiros fossem ao chão.