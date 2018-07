Imagens de celulares viram registro importante da morte de Kadafi

TRÍPOLI - A morte do ex-líder líbio Muamar Kadafi, capturado em sua cidade natal, Sirte, na quinta-feira, 20, ainda permanece cercada de uma série de dúvidas sobre as circunstâncias do episódio.

Um elemento importante para entender o caso são os vídeos feitos por telefones celulares que começaram a circular na internet e parecem mostrar os momentos que antecederam a morte de Kadafi.

Nas imagens, Kadafi, ferido, é visto ensanguentado, cercado por seus captores. A ONU pediu uma investigação para apurar o que causou a morte do ex-líder líbio.

