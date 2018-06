Imagens de satélite convenceram EUA sobre ataques

De acordo com as fontes, os dados também mostram que o regime sírio tentou encobrir evidências do uso das armas. A Casa Branca também foi convencida de que o governo de Assad estava protelando a inspeção da ONU para atrasar a resposta dos EUA.

Uma parte crucial dos dados veio dos serviços de espionagem israelenses, que apresentaram informações de dentro de uma unidade especial de elite da Síria que supervisiona armas químicas de Assad. Segundo diplomatas árabes, os dados, que a CIA foi capaz de verificar, mostraram que certos tipos de armas químicas foram deslocadas com antecedência para os mesmos subúrbios de Damasco onde a ofensiva supostamente ocorreu há uma semana.

Os dados de inteligência e os atrasos enfrentados pela equipe da ONU foram analisados pelas autoridades no fim de semana. Além disso, assessores do presidente dos EUA, Barack Obama, também revisaram imagens de satélite que, segundo as fontes, mostraram como o contínuo bombardeio na região apagou evidências do uso de armas químicas. Fonte: Dow Jones Newswires.