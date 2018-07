Imagens revelam destroços de explosão no centro de Oslo

OSLO - Uma grande explosão atingiu o centro da capital da Noruega, Oslo, nesta sexta-feira, 22. A explosão ocorreu perto de prédios do governo, incluindo o gabinete do primeiro-ministro norueguês, Jens Stoltenberg.

Além de prédios do governo, a região também abriga a sede de um dos maiores tabloides da Noruega, o VG. A explosão causou muitos danos na região, inclusive aos prédios do governo. O jornal norueguês NRK informou que todas as ruas do centro de Oslo foram isoladas depois da explosão.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.