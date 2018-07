Imigração divide candidatos republicanos

É "óbvio" que expulsar todos os imigrantes ilegais dos EUA é impossível, diz ao Estado Carlos Spektor, advogado da cidade especializado em casos de indocumentados. Romney estaria jogando para a torcida, em busca do apoio das alas mais à direita de seu partido.

O ingresso de clandestinos nos EUA caiu nos últimos seis anos. Em 2010, o número de apreensões de ilegais tentando cruzar a fronteira - principal indicador usado para medir o fluxo dos indocumentados - foi 61% menor do que o de 2005, segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Uma parte da explicação para a redução relativa está na piora das condições da economia americana. Outra, nos vultosos investimentos dos últimos anos no controle da fronteira dos EUA com o México.

A imigração consumiu boa parte do debate promovido pela rede de TV CNN sobre segurança nacional no fim de novembro, ao lado de questões sobre Irã, o terrorismo e Israel. Newt Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Deputados e principal rival de Romney nas pesquisas de opinião, arriscou perder votos entre os republicanos mais radicais ao sugerir a permanência dos ilegais estabelecidos por muito tempo nos EUA. Seu objetivo: o voto latino conservador. "Gingrich chegou à conclusão óbvia de que expulsar todos os imigrantes ilegais é impossível e já está pensando na sua disputa com (Barack) Obama", afirma Spektor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.