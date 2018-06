Imigrante é encontrado morto em caminhão que seguia para Calais

PARIS - Um imigrante iraquiano de aproximadamente 20 de anos de idade foi encontrado morto nesta terça-feira, 29, perto do porto de Calais, dentro de um caminhão que seguia para a Grã-Bretanha, confirmaram fontes da prefeitura.

O motorista do caminhão, de origem húngara, freou de forma brusca por razões ainda desconhecidas. Depois que as autoridades revistaram sua carga, o corpo foi descoberto.

O jovem viajava acompanhado por dois membros de sua família, que não ficaram feridos.

O acidente aconteceu por volta das 8h (horário local). Autoridades locais abriram uma investigação para esclarecer todos os detalhes.

O último acidente mortal na região com imigrantes ilegais ocorreu no dia 24 de setembro, quando um menor de idade que havia se infiltrado nas instalações de Eurotúnel em Calais com a intenção de chegar à Grã-Bretanha morreu de madrugada atropelado por um trem. /EFE