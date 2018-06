Imigrante morre atropelado em um dos acessos ao porto de Calais, na França

PARIS - Um imigrante morreu na noite de domingo em um dos acessos ao porto francês de Calais onde geralmente ocorrem abordagens de caminhões que tentam passar de forma clandestina à Inglaterra, indicou um porta-voz do governo da França.

Trata-se de um homem do qual ainda não se tem informações com relação à identidade, idade e nacionalidade. O porta-voz explicou que "à vista dos ferimentos" o imigrante aparentemente morreu atropelado por um veículo.

O corpo foi localizado por volta das 7h locais (2h em Brasília) pelos serviços de emergência perto da estrada de acesso ao porto.

Foi aberta uma investigação para esclarecer as condições da morte do imigrante. O último incidente do tipo foi registrado em 28 de maio, quando um afegão foi atropelado por um caminhão. Desde o começo do ano, quatro pessoas já morreram nessas circunstâncias. /EFE