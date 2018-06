Imigrante sudanês morre atropelado ao tentar atravessar túnel do Canal da Mancha

LONDRES/PARIS - Um imigrante sudanês morreu tentando cruzar o túnel do Canal da Mancha entra a França e a Grã-Bretanha nesta quarta-feira, 29, de acordo com a polícia francesa.

O tráfego de mercadorias e passageiros pelo túnel tem sido fortemente perturbado nas últimas semanas, à medida que um grande número de imigrantes acampados na área de Calais tenta embarcar em caminhões e trens que viajam da França para a Grã-Bretanha.

A situação se tornou um impasse, com a operadora Eurotunnel pedindo reembolso aos governos francês e britânico por cerca de 10 milhões de euros gastos em medidas de segurança para cooperar com a crise migratória em Calais.

O sudanês que morreu nesta quarta-feira foi provavelmente atropelado por um caminhão que saía de um dos compartimentos que transporta veículos pelo túnel, informou a polícia francesa. A mídia local relatou que ele foi o nono imigrante a morrer no túnel desde o início de junho.

Houve cerca de 1.500 tentativas de imigrantes acessaram o túnel na noite de terça-feira, informou um porta-voz do Eurotunnel, após 2 mil tentativas na noite anterior.

Nesta quarta, o Ministério do Interior francês anunciou o reforço do policiamento na região com o envio de 120 policiais da tropa de choque. A concentração de estrangeiros em Passo de Calais é um dos mais agudos sintomas da crise imigratória na Europa Ocidental, que só vem se agravando com o passar do tempo. /REUTERS