Imigrantes africanos protestam contra governo de Israel Milhares de imigrantes africanos em Israel realizaram uma passeata até as embaixadas dos Estados Unidos e de países europeus nesta segunda-feira para exigir asilo e direitos trabalhistas do governo israelense. "Eles deveriam nos reconhecer como refugiados e nos conceder vistos", declarou Geshu Tesfasgabor, 33 anos, da Eritreia. "Eles têm de parar com as detenções."