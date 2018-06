Imigrantes detidos na Grécia atacam guardas

O conflito começou enquanto o jantar era servido, como forma de protesto contra a extensão do tempo que os imigrantes deverão passar no centro de detenção, revelou a polícia, acrescentando que o ataque contra os guardas do local ocorreu sem qualquer provocação.

Caminhões de bombeiros tentavam apagar o fogo, enquanto patrulhas policiais em motos vasculhavam a área em busca de fugitivos. Pelo menos 1.500 imigrantes estão detidos na instalação, oficialmente chamada de "centro fechado de hospitalidade", um dos muitos na Grécia. Dezenas de milhares de imigrantes entram no país todos os anos. Fonte: Associated Press.