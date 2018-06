Imigrantes ilegais morrem em acidente em Angola

As 19 pessoas não possuem documentação e viajavam do posto da fronteira de Soyo, na província do Zaire, para a capital Luanda quando o acidente ocorreu ao norte da cidade N''zeto.

"O caminhão transportava engradados de garrafas vazias de cerveja em um container onde os imigrantes estavam escondidos, e virou", disse o chefe de polícia da província Zaire, André Massota.

"As vítimas morreram de ferimentos e asfixia", acrescentou, ao dizer que a polícia levou quase duas horas para abrir o contêiner e conseguiu salvar três pessoas com ferimentos sérios.

A polícia diz que os imigrantes pagaram US$ 200 ao motorista do caminhão para a viagem. O motorista fugiu depois do acidente. As informações são da Dow Jones.