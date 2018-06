Imigrantes mortos em naufrágio no Mediterrâneo são homenageados em Malta Autoridades europeias homenagearam nesta quinta-feira os mortos do pior desastre com imigrantes no mar Mediterrâneo. Os únicos 24 corpos recuperados do naufrágio do fim de semana, no qual morreram 800 pessoas, foram velados e serão enterrados em Malta.