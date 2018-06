Imigrantes nos EUA recebem novas regras com alegria e expectativa

Cerca de 1,2 milhão de jovens imigrantes indocumentados que chegaram nos Estados Unidos antes dos 16 anos de idade podem começar a requerer ao governo americano que não sejam deportados a partir desta quarta-feira, segundo regras anunciadas em junho pelo Departamento Segurança Interna.

Os candidatos precisam cumprir critérios como ter estudado ou prestado serviço militar no país, não ter se envolvido em crimes e ter até 30 anos de idade quando a lei foi anunciada, no dia 15 de junho.

Um cálculo do centro de estudos Pew Research estima que outros 500 mil jovens em idade escolar podem se adequar às regras se se matricularem.

Para delinear as novas regras, a equipe de Barack Obama teve de pesar a reputação do presidente junto aos latinos, no contexto de um ano eleitoral e um clima antiimigração, exarcebado pela polarização política e a crise econômica.

As medidas entram em vigor com um misto de alegria, expectativa e reticência por parte das mesmas pessoas que devem se beneficiar delas.