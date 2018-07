Imigrantes podem ter morrido afogados perto do Sudão

O barco zarpou do Estado Mar Vermelho, um dos 26 Estados do Sudão, e viajou por quatro horas em águas territoriais sudanesas antes do incêndio, segundo a agência de notícias. Autoridades locais ainda realizavam buscas à procura de sobreviventes. A informação não pôde ser confirmada de maneira independente.

Segundo as informações, o transporte dos imigrantes ilegais aconteceu em Porto Sudão, que abriga o principal porto do país. Porto Sudão é a capital do Estado Mar Vermelho. A agência disse que os proprietários do barco, todos iemenitas, foram detidos, embora não haja mais detalhes sobre eles. As informações são da Associated Press.