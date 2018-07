Imigrantes são postos em avião com mordaça Um passageiro da Alitália fotografou ontem dois imigrantes sendo deportados no avião com bandagens hospitalares na boca. Em sua página no Facebook, o homem que fez o registro diz ter protestado contra o tratamento que os dois imigrantes argelinos estavam recebendo, mas o policial que os colocava no avião teria afirmado que o uso da mordaça é "procedimento padrão". A oposição italiana pediu no Parlamento que o primeiro-ministro Mario Monti investigue "imediatamente" o caso.