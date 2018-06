Imigrantes são resgatados na costa da Líbia

Segundo o vice-chefe das operações navais em Trípoli, Mohamed al-Baty, uma gangue líbia enganou o grupo de imigrantes, fazendo com que eles pensassem que as luzes de um campo de petróleo fossem as luzes da costa europeia. Entre os tripulantes haviam nigerianos, ganeses e senegaleses. Todos eles ainda estão detidos.

Também nesta quinta, um porta-voz da marinha afirmou que a Guarda Costeira prendeu 108 imigrantes, incluindo 35 mulheres, que estavam em um navio perto da cidade costeira de Tajoura. Fonte: Associated Press.