Imobiliária de Abu Dhabi nomeia presidente

Mubarak foi vice-diretor executivo da Aldar e compunha o time de comando da empresa, ao lado do presidente do conselho Abubaker Al Khoori e do diretor financeiro Greg Fewer. "Tendo transformado a Aldar em uma plataforma atrativa para o crescimento, não há pessoa melhor para conduzir a empresa em seu próximo ciclo que Mubarak", afirmou Khoori.

A fusão com a Sorouh Real Estate adicionou ativos de cerca de US$ 11 bilhões à Aldar, transformando-a em uma das maiores empresas do setor no Oriente Médio e ajudando-a a controlar o endividamento. No mês passado, a Standard & Poor''s passou a Aldar da classificação de risco BB para BB+. Fonte: Dow Jones Newswires.