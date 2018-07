Imolação deu início a revoltas Em dezembro, um jovem tunisiano que apesar do grau universitário não havia conseguido emprego na área que estudou e vendia frutas para sustentar a numerosa família se imolou em Sidi Bouzid, na Tunísia, após ter seu carrinho confiscado. Sua morte provocou protestos no país e, após uma semana, o presidente Zine al-Abidine Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita. Dias depois, a Praça Tahrir, no Cairo, convertia-se no palco de manifestações em que milhares de egípcios desafiavam o governo. Em menos de um mês, o presidente Hosni Mubarak, aliado estratégico de Washington era varrido do poder. As revoluções se espalharam do Iêmen à Jordânia, do Bahrein à Síria, da Arábia Saudita ao Irã. Exatos três meses após a imolação na Tunísia, a ONU autorizava uma intervenção na Líbia, que culminou na morte do ditador Muamar Kadafi, na quinta-feira.