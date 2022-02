Impacto de sanções já afeta cotidiano russo; leia cenário

O Kremlin está escondendo de seu próprio povo a realidade do ataque à Ucrânia, chegando ao ponto de reprimir veículos de notícias que chamam a ação de guerra. Mas a carnificina na economia e o tumulto social causados pela invasão de Vladimir Putin estão se tornando mais difíceis de esconder.

Linhas aéreas cancelaram voos para a Europa que já tinham sido onipresentes. O Banco Central russo teve de se esforçar para entregar notas de rublos quando a demanda por dinheiro aumentou em 58 vezes. Economistas previram aumento de inflação, maior fuga de capitais e crescimento desacelerado; e a agência de classificação de riscos S&P rebaixou o rating de crédito da Rússia.

A ênfase em esconder a verdadeira extensão da guerra é um sinal de que o Kremlin tem medo de que os russos desaprovariam uma invasão violenta e em grande escala à Ucrânia, um país onde milhões de russos têm parentes e amigos.

Russos foram atordoados pela velocidade com que o impacto econômico da guerra foi sentido. O rublo atingiu seu menor nível em relação ao dólar, que foi negociado a cerca de 84 rublos no sábado, em comparação com 74 há algumas semanas. Isso elevou os preços das importações, enquanto as sanções aos maiores bancos da Rússia causaram caos nos mercados financeiros e novas restrições às exportações prometeram dificultar as cadeias de suprimentos.

O CEO de uma das maiores revendedoras de eletrônicos da Rússia, a DNS, disse na quinta-feira que uma crise de abastecimento forçou sua franquia a aumentar preços de seus produtos em cerca de 30%.

S7, a segunda maior linha aérea da Rússia, suspendeu todos os seus voos para a Europa por causa do fechamento do espaço aéreo para companhias russas – um sinal precoce de que a viagem barata e fácil para o Ocidente, com a qual a classe média russa tinha se acostumado, poderia se tornar algo do passado. Fotos de revendas mudando ou removendo etiquetas de preço se tornaram virais nas redes sociais.

O principal fator determinante para o que vem a seguir, é claro, será o que acontece no campo de batalha na Ucrânia – quanto mais o conflito durar e, mais difícil será para o Kremlin apresentar a guerra como uma operação limitada.

*SÃO REPÓRTERES EM MOSCOU