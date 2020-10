Impacto econômico do coronavírus é pior do que tsunami de 2014, dizem tailandeses

PHUKET, TAILÂNDIA - Praias desertas, lojas fechadas e centenas de hotéis desativados. Phuket, um precioso destino turístico na Tailândia, não recebe turistas estrangeiros há seis meses, e seus habitantes estão tentando se organizar para sobreviver ao desastre econômico.

Diante da crise, solidariedade e engenhosidade. Porque nada sugere que os turistas voltem por agora e cresce a preocupação com a iminência da alta temporada na região.

"Isso é muito pior do que o tsunami de 2014", disse à Agência France Press Kongsak Khoopongsakorn, proprietário do Vijitt Resort, um complexo residencial de luxo que oferece preços 85% mais baixos. “A ilha inteira foi afetada e o impacto do coronavírus será muito maior no longo prazo”, acrescenta.

O contraste com outras temporadas é impressionante: Phuket, o lugar mais popular no Mar de Andaman e o segundo destino da Tailândia depois de Bangkok, recebeu mais de 9 milhões de visitantes no ano passado.

Atualmente, uma estranha espécie de tartaruga marinha volta a nadar em suas praias desertas, quase todos os 3 mil hotéis estão fechados e em Patong, o centro da vida noturna, apenas 5% das lojas permanecem abertas.

"É uma cidade fantasma", lamenta Preechawut Keesin, dono de um hotel com mais de 600 quartos e cinco casas noturnas.

No bairro da prostituição, alguns bares preferem não fechar por enquanto para ajudar seus funcionários. “Não sobreviveremos além do final do ano”, diz Jantima Tongsrijern, chefe do bar Pum Pui, onde três jovens dançam sem entusiasmo em frente a mesas vazias.

80% da receita

O turismo gera 80% da receita econômica da ilha e emprega mais de 300 mil pessoas.

Mas os meses se passaram e dezenas de milhares de desempregados decidiram retornar às suas províncias de origem.

Os que ficam na ilha tentam se organizar para sobreviver: alguns aceitaram cortes significativos em seus salários, outros esperam em longas filas por ajuda alimentar. E outros mudaram de emprego.

É o caso da Orathai Sidel, que decidiu fechar seu bar e vender sobremesas. “Antes, na alta temporada, eu podia ganhar 100 mil baht (US$ 3.218) por mês, enquanto agora ganho 100 baht (US$ 3,2) por dia, mas você tem que pagar pela escola das crianças”, diz ele.

E o futuro parece ainda mais difícil.

As autoridades queriam fazer um experimento em Phuket e receber os primeiros turistas estrangeiros que chegam à Tailândia a partir de abril, mas o plano ainda está sendo adiado.

Quarentena Draconiana

O reino, relativamente seguro do coronavírus até agora (com apenas 3.622 casos e 59 mortes), teme mais a epidemia do que a crise econômica e prefere dar a imagem de um país seguro, mesmo que isso signifique deixar milhões de trabalhadores nas ruas.

Os primeiros turistas estrangeiros que pisarem na ilha terão de respeitar uma quarentena de 14 dias em alguns hotéis com preços bastante elevados e fazer previamente testes de diagnóstico. Essas condições vão dissuadir a maioria dos visitantes, antecipam os responsáveis ​​pelo setor.

Antes da crise, Taiz era responsável por 30% dos visitantes de Phuket.

Agora, as autoridades propõem pacotes para atrair o turismo nacional. Duas noites de hotel e a viagem de avião por US$ 30.

"É um desastre, não ganhamos nada parecido. Levará três anos para voltar ao normal", prevê Kongsak Khoopongsakorn. /AFP