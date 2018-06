Impasse pode levar à falta de papel higiênico em cidade dos EUA

TRENTON - Um impasse sobre custos de uma licitação pode levar à falta de papel higiênico nos prédios públicos da cidade de Trenton, capital do Estado americano de Nova Jersey.

O conselho municipal se recusou a aprovar um contrato de US$ 42 mil (R$ 75 mil) para a compra de produtos de papel após rejeitar o preço de US$ 4.000 (R$ 7.000) apenas para copos por considerá-lo excessivo. O conselho suspeita que houve má fé na licitação e que alguns produtos poderiam estar sendo superfaturados.

Nem mesmo a remoção dos copos de papel foi suficiente para diminuir as suspeitas do conselho sobre a transparência da licitação.

"Não vamos entregar cheques em branco", disse George Muschal, membro do grupo, à agência de notícias Bloomberg.

Membros do conselho criticam ainda o fato de que a prefeitura não solicitou outras propostas de empresas baseadas na cidade. As práticas de contratação do prefeito de Trenton, Tony Mack, já foram alvo de críticas no ano passado.

