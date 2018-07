Impasse político prejudica governo, diz Park Geun-hye

Park Geun-hye realizou um discurso acalorado na televisão nacional nesta segunda-feira, uma semana depois de ter se tornado a primeira presidente do sexo feminino no país. Ela expressou sua frustração em relação ao comportamento de parlamentares de oposição, que, segundo ela, têm bloqueado os planos do governo de reestruturação que voltados a fortalecer a competitividade nacional e criar mais empregos.

Os parlamentares também não conseguiram estabelecer uma data para as audiências de confirmação de alguns dos compromissos do gabinete. Algumas pessoas argumentam que o plano de reestruturação da presidente visa aumentar o controle sobre os meios de comunicação.

Park não responder a nenhuma pergunta após seu discurso. As informações são da Associated Press.