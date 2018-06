Impasse sobre fronteira ofusca visita de presidente chinês à Índia Um impasse entre soldados indianos e chineses ofuscou uma visita do presidente da China, Xi Jinping, a Nova Délhi nesta quinta-feira, com um compromisso de investimento de 20 bilhões de dólares deixado em segundo plano após os comentários do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, sobre a disputa territorial.