Impeachment: assessores de advogado pessoal de Trump são presos em NY

NOVA YORK - Dois assessores de Rudy Giuliani, advogado pessoal do presidente Donald Trump, foram presos nesta quinta-feira, 10.

Lev Parnas e Igor Fruman, foram indiciados por violar a lei eleitoral americana. Eles também financiaram esforços para a investigação de adversários políticos de Trump. Os dois, americanos de origem ucraniana, são testemunhas importantes do processo de impeachment contra o presidente.

Parnas e Fruman ajudaram Giuliani a investigar negócios de Hunter Biden, filho do pré-candidato democrata à presidência Joe Biden na Ucrânia. Ambos colocaram Giuliani em contato com procuradores ucranianos.

Para Entender Guia para entender a polêmica entre Trump, a família Biden e a Ucrânia Como a acusação de Trump contra Biden e suspeitas democratas contra o republicano envolvem o país europeu e uma empresa de gás

O advogado pessoal de Trump então incentivou os investigadores a analisar irregularidades da família Biden no país.

Mais tarde, o presidente Trump pressionou num telefonema o presidente ucraniano Volodmir Zelenski a investigar o pré-candidato democrata e sua família.

Segundo a Justiça americana, Parnas e Fruman doaram US$ 325 mil para a campanha de Trump no ano passado de maneira irregular.

Parnas estava convidado para depor na comissão da Câmara dos deputados que analisa o impeachment de Trump nesta quinta-feira. Fruman foi chamado para depor na sexta-feira, 11. Como o convite não foi atendido, os democratas estudavam intimá-los a depor.

Para Entender Guia do impeachment: veja o passo-a-passo para depor o presidente dos EUA Entenda todas as etapas necessárias para remover Donald Trump e saiba quais sãos as diferenças em relação ao processo no Brasil

Outros dois colaboradores de Giuliani foram indiciados hoje. São eles David Correia Andrey Kukushkin. Correia foi preso na Califórnia e Kukushin, que nasceu na Bielo-Rússia e tem cidadania americana, está foragido.

No mês passado, Giuliani minimizou as investigações sobre seus assessores. "Foi uma questão de financiamento eleitoral. Indiquei um advogado a eles que deve resolver a questão", disse.

Para Entender Impeachment nos EUA já atingiu três presidentes, mas nenhum foi deposto Os democratas Bill Clinton, em 1998, e Andrew Johnson, em 1868 foram absolvidos pelo Senado; em 1974, Nixon renunciou antes da votação

Biden se manifesta pela primeira vez a favor de impeachment

Na quarta-feira, Joe Biden, se manifestou a favor do processo de impeachment contra Trump. Segundo Biden, o presidente americano “traiu” o País e violou seu juramento.

“Para proteger nossa Constituição, nossa democracia, nossos princípios fundamentais, (Trump) deve ser objeto de um processo de destituição”, disse o vice de Barack Obama durante um comício, que tem sido acusado reiteradamente por Trump por corrupção.

Biden ainda acrescentou que Trump “pisoteia na Constituição e não podemos deixá-lo escapar com isso”. Para o democrata, Trump “não vê limites aos seus poderes”. Ele publicoou um vídeo de seu discurso em sua conta no Twitter.

Zelenski nega ter sido chantageado

Já Zelenski, por seu lado, afirmou nesta quinta-feira, 10, que não sofreu nenhuma chantagem por parte do colega americano Donald Trump, suspeito nos Estados Unidos de ter bloqueado ajuda militar para forçar Kiev a investigar o filho do rival democrata Joe Biden.

"Não houve nenhuma chantagem", afirmou Zelenski em uma entrevista coletiva, em referência a uma conversa telefônica que resultou, para Trump, na ameaça de um processo de impeachment.

De acordo com uma fonte, Trump pediu a Zelenski uma investigação sobre as atividades da empresa de gás ucraniana Burisma, de Hunter Biden, filho de Joe Biden. De acordo com as pesquisas, ele é o pré-candidato democrata com mais possibilidades de obter a indicação do partido para a eleição presidencial de 2020. / NYT