Impeachment: Câmara intima governo Trump a enviar documentos sobre Ucrânia

WASHINGTON - Três comissões da Câmara dos Deputados dos EUA que investigam o presidente Donald Trump intimaram o secretário de Estado Mike Pompeo a fornecer documentos sobre as relações do líder republicano com a Ucrânia. Segundo os deputados, se o chefe da diplomacia americana não obedecer, pode responder por obstrução de Justiça.

LEIA TAMBÉM > Casa Branca agiu por dois anos para ocultar telefonemas de Trump

A intimação é a primeira medida adotada pelos deputados no processo de impeachment de Trump, que investiga se ele pressionou o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, a investigar o pré-candidato democrata à presidência Joe Biden e seu filho Hunter e se congelou propositalmente o envio de ajuda militar ao país por razões políticas.

Para Entender O processo que pode levar ao impeachment de Trump É possível que o presidente americano seja deposto? Como ficam as eleições americanas de 2020? Fique por dentro dessas questões com este conteúdo especial

Segundo a intimação, Pompeo já se negou em três oportunidades a fornecer documentos ao Congresso sobre as relações de Trump com a Ucrânia. Os deputados querem saber se Rudy Giuliani, advogado pessoal de Trump, visitou a Ucrânia para discutir a pressão sobre Biden com o auxílio de funcionários do Departamento de Estado.

“Essa intimação foi emitida depois pela Comissão de Relações Exteriores depois de consultas com as Comissões de Inteligencia e Supervisão e Reforma”, diz o texto. “Os documentos farão parte do processo de impeachment.”

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, quer acelerar o processo de impeachment e concluí-lo até outubro. Os primeiros depoimentos devem ocorrer na semana que vem. Estão intimados a embaixadora americana na Ucrânia, Marie Yovanovitch, e os diplomatas Kurt Volker, George Kent, T. Ulrich Brechbuhl e Gordon Sondland. / NYT e WASHINGTON POST