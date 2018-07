'Impossível pôr os pés na rua com tantos tiros', diz embaixador brasileiro

BEIRUTE - O embaixador do Brasil em Damasco, Edgard Casciano, afirma que a violência na capital síria chegou a um ponto em que funcionários da embaixada brasileira foram orientados nesta quinta-feira, 19, a não ir trabalhar. Por telefone, ele falou à BBC Brasil sobre o clima na cidade com os ataques rebeldes e os confrontos entre tropas do governo e opositores.

Veja também:

Rebeldes sírios tomam o controle de postos de fronteira

Vinte mil sírios foram para o Líbano nas últimas 24 horas

De sua residência em Damasco, Casciano disse que desde quarta-feira a capital vive seus dias mais violentos desde o início da crise, há mais de um ano, com intensos tiroteios que deixaram as ruas completamente desertas. "O perigo é real. É impossível pôr os pés na rua. É uma situação extremamente problemática", disse o embaixador.

Ele contou que os tiroteios e explosões eram tão intensos na noite de quarta que não conseguiu dormir. "Helicópteros sobrevoavam constantemente e dava para ouvir muitas explosões que, pela intensidade, eram consequência de armas pesadas".

Há quatro anos em Damasco, Casciano disse que a situação na capital é muito tensa e já não há garantias de segurança para as embaixadas estrangeiras no bairro. "Até cogitamos que o governo brasileiro enviasse agentes de segurança para proteger a embaixada. Mas com o aeroporto fechado, a ideia foi deixada de lado".

O embaixador também falou que os combates respingaram em seu bairro na capital, com balas perdidas atingindo a vizinhança e até a sua casa. "Uns dias atrás, eu achei balas de rifles Ak-47 em meu jardim. Ninguém está seguro na cidade", afirmou.

A ofensiva do Exército Livre da Síria (ELS) contra tropas leais ao governo em Damasco começou no domingo e já entrou em seu quinto dia. Vários bairros nos subúrbios ao sul da capital já foram tomados por rebeldes. Um atentado suicida, ontem, matou o ministro de Defesa, seu vice e o cunhado do presidente Bashar al-Assad. O paradeiro do líder sírio ainda é desconhecido, já que ele não fez nenhuma aparição pública desde o atentado ao quartel-general das forças de segurança do país.

O governo vem mobilizando mais tanques e tropas em direção à capital e, segundo analistas, antecede uma grande batalha pela cidade. De acordo com a ONU, mais de 16 mil pessoas já morreram no país desde o início da revolta, há mais de um ano, que exige a renúncia do presidente Bashar al-Assad.

Brasileiros

De acordo com o diplomata, a embaixada já tem um plano de contingência para retirar brasileiros do país se a situação continuar se deteriorando. No entanto, ele disse ser difícil prever atualmente o número de brasileiros no país, pois vários deles já deixaram a Síria sem informar a representação em Damasco.

"Quase todos têm também a nacionalidade síria e não expressavam o desejo de sair do país. Mas com o agravamento da situação, vários saíram da Síria sem avisar. Alguns foram para Beirute [capital do Líbano], outros voltaram ao Brasil", afirmou.

Segundo ele, a maioria dos brasileiros registrados são da região de Damasco, mas há uma comunidade na região de Latakia e Tartous, na costa da Síria, reduto de alauítas (grupo sectário ao qual pertence Assad) e cristãos. "Naquela região da costa, a situação é bem menos tensa, com poucos combates entre rebeldes e governo. Então não fomos contatados ainda por brasileiros".

Em contrapartida, o setor consular da embaixada vem registrando um grande aumento no pedido de visto de turista por parte de cidadãos sírios. "Muitos têm parentes no Brasil e desejam sair do país momentaneamente".

Para ele, o atual clima é de "guerra aberta" na Síria. Ele disse que seus amigos sírios mostram-se muito preocupados e com medo do futuro. "A guerra em Damasco os deixou extremamente apavorados", afirmou.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.