Imprensa chinesa cita vice, mas rumores persistem

Xi faltou a reuniões com autoridades estrangeiras em visita à China na última semana, mas na noite de quarta-feira foi citado na imprensa estatal dando as condolências à família de um veterano funcionário comunista morto na semana passada.

O governo chinês ainda não divulgou nota respondendo diretamente aos rumores sobre a saúde do dirigente, de 59 anos. Especula-se que ele teria sofrido uma dor nas costas, um problema cardíaco, um derrame ou um acidente de carro.

Especialistas em China acreditam que Xi esteja sofrendo um problema leve de saúde - versão corroborada por fontes próximas ao regime -, mas a recusa do governo chinês em esclarecer a situação começa a gerar burburinho nos mercados financeiros globais.

"Xi Jinping tem preocupado as pessoas. Ele está fora da visão do público já faz cerca de uma semana", disse Francis Cheung, diretor de estratégias para China e Hong Kong do grupo de investimentos CLSA.

Outro estrategista, trabalhando numa corretora de títulos dos EUA em Tóquio, disse, pedindo anonimato, que o silêncio da China - embora siga a tradição de não discutir a saúde de seus líderes - pode indicar alguma discordância nos bastidores.

"Suponho que todo esse incidente reflita alguns atritos nos bastidores na formulação de políticas sob a nova liderança", acrescentou.

Mas a incerteza por enquanto não influi negativamente nos mercados chinês ou global, preocupado demais que estão com a crise da dívida na Europa e com a desaceleração na economia da própria China.

Xi é amplamente apontado como futuro presidente da China, a ser aclamado num congresso partidário previsto para outubro. O regime comunista chinês troca seu primeiro escalão a cada dez anos, e o processo neste ano está sendo marcado por vários escândalos - notavelmente a destituição do dirigente regional Bo Xilai, cuja mulher foi recentemente condenada à morte pelo assassinato de um empresário britânico, mas teve a pena suspensa.

Algumas fontes disseram que Xi machucou as costas ao nadar, mas não deram mais detalhes.

Em despacho divulgado na noite de quarta-feira, o serviço noticioso China News disse que Xi e outros líderes chineses manifestaram condolências à família de Huang Rong, funcionário aposentado da região de Guanxi, que morreu na segunda-feira - quando Xi deixou de comparecer a uma reunião em Pequim com a secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton.

Novamente questionado sobre Xi na sua entrevista coletiva desta quinta-feira, o porta-voz da chancelaria, Hong Lei, se negou a comentar. "Já respondi a essa pergunta muitas vezes", afirmou.

(Reportagem adicional de Terril Yue Jones e John Ruwitch em Xangai, Cathy Yang em Hong Kong, Paul Eckert em Washington e Chikako Mogi em Tóquio)