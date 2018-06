Imprensa é barrada em julgamento de estupro na Índia

Aggarwal atendeu ao pedido do promotor de que a imprensa seja barrada do processo, segundo informou o porta-voz da polícia, Rajan Bhagat. Centenas de jornalistas, advogados e curiosos lotaram o tribunal onde os cinco acusados serão julgados.

A expectativa é de que a audiência de hoje resulte na determinação de que o caso seja julgado de forma mais rápida pela corte. Os tribunais indianos são conhecidamente lentos, sendo que alguns casos se arrastam por décadas. O julgamento do caso de estupro deve começar nos próximos dias, após as audiências inicias.

Os homens são acusados de homicídio, estupro e outros crimes que podem resultar em pena de morte. O crime causou revolta nacional e provocou diversos protestos no país. As informações são da Associated Press.