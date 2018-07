'Imprensa está severamente ameaçada' Um dos líderes da manifestação pela liberdade de imprensa realiza na sexta-feira em Caracas, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa da Venezuela, Marco Ruiz, acredita que a pressão do governo do presidente Nícolas Maduro contra os meios de comunicação deve aumentar com a proximidade das eleições parlamentares. A seguir, os principais trechos da entrevista ao Estado.