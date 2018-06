Imprensa volta a ficar sob mira do governo chavista O presidente Nicolás Maduro voltou a colocar os meios de comunicação em sua alça de mira ao acusar diretamente uma emissora de TV de querer desestabilizar o país e ao criar um órgão que, segundo jornalistas e opositores, tem atribuições para limitar o fluxo de informações. Nas últimas semanas, a controvérsia passou das palavras à ação. Maduro afirmou publicamente que os donos do jornal Diario 2001 deveriam ser presos pelo "delito" que, segundo ele, cometeram ao publicarem uma reportagem com o título "Usuários se queixam por falta de gasolina de alta octanagem".