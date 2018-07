Incêndio ameaça casas no sul de Atenas Um incêndio estimulado por fortes ventos queimou pastos e ameaça as casas perto da cidade de Keratea, 50 quilômetros ao sul de Atenas, disseram autoridades. O fogo começou no início da tarde deste sábado e se espalha rapidamente, pondo em risco as residências isoladas na periferia das cidades de Keratea e Palea Fokaia. Devido aos fortes ventos, dois aviões que foram enviados para ajudar não puderam operar e a brigada de incêndio encaminhou helicópteros e um tipo mais novo de aeronave para ajudar, de acordo com as autoridades. Os bombeiros presentes no local descrevem a situação como "infernal" e dizem que o fogo não vai parar até chegar ao mar, cerca de 5 quilômetros ao sudoeste. Autoridades informam que o incêndio provavelmente foi iniciado por acidente. As informações são da Associated Press.