Incêndio atinge acomodação para refugiados em Düsseldorf

BERLIM - Autoridades alemãs afirmaram que 25 pessoas estão recebendo cuidados médicos depois que um grande incêndio atingiu nesta terça-feira, 7, uma acomodação para refugiados na cidade de Düsseldorf, no oeste do país. Todos os 280 imigrantes foram resgatados.

Um porta-voz do corpo de bombeiros local disse que cerca de 70 profissionais foram deslocados para o centro de convenções da cidade após receberem o alerta de incêndio, que teria se iniciado rapidamente.

Joerg Schmitter informou que 282 refugiados viviam no local, e 24 deles tiveram que receber atendimento médico pois inalaram parte da fumaça. Ele também disse que policiais estão investigando as causas do acidente.

Imagens de televisão de emissoras locais mostravam uma enorme nuvem de fumaça preta acima do local atingido. /Associated Press e Reuters