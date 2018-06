Incêndio atinge Aeroporto Internacional de Ezeiza, na Argentina

BUENOS AIRES - Um incêndio começou na madrugada desta sexta-feira, 25, no restaurante McDonald´s, em um dos terminais do Aeroporto Internacional de Ezeiza, principal da Argentina, 32 km ao sul de Buenos Aires, segundo uma fonte dos bombeiros.

"O incêndio ocorreu no restaurante do McDonald´s, localizado na área de chegadas do terminal A ", disse a fonte, acrescentando que o incidente "já estava controlado".

Ainda de acordo com a fonte, que não quis se identificar, a área foi evacuada, não houve feridos e o fogo foi quase controlado. "Quatro caminhões de bombeiros trabalharam para controlar o fogo, cuja origem é investigada", acrescentou o informante.

O incêndio começou às 01h30 local (04h30 GMT), em um horário de pouco movimento no aeroporto.