Incêndio atinge estação ferroviária em Roma

Durante a tarde, bombeiros ainda trabalhavam para conter as chamas e a espessa fumaça, embora o prefeito Gianni Alemanno tenha dito que o fogo estava sob controle. Não houve relatos de feridos. Autoridades disseram que a causa do incêndio ainda não pode ser determinada, já que os esforços para contê-lo ainda estavam em andamento.

Apenas duas linhas de trem que passam pela estação estão abertas, de acordo com o órgão encarregado do transporte ferroviário na cidade. Nenhuma delas inclui trens de alta velocidade entre Milão e Roma ou Nápoles, que passam por Tiburtina, mas não param ali na rota para a estação central Termini. As informações são da Associated Press.