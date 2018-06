Incêndio atinge hotel 5 estrelas de Londres perto da Harrod's

Cerca de 120 bombeiros combatiam nesta quarta-feira, 6, um incêndio deflagrado no Hotel Mandarin Oriental, situado no bairro londrino de Knightsbridge, perto da luxuosa Harrod's. Ainda não há informações sobre vítimas.

"A brigada recebeu um aviso às 15h55 (11h55 em Brasília). Equipes de bombeiros de Chelsea, Kensington, Hammersmith, Battersea e de outros quartéis dos arredores foram enviados para o local", informaram os bombeiros de Londres.

No total, 20 caminhões e cerca de 120 bombeiros se deslocaram para o hotel, um edifício de tijolos vermelhos de 12 andares, do qual subia uma espessa coluna de fumaça preta, visível de vários pontos da cidade.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. O hotel conta com 198 quartos. "Estamos cientes do incêndio no Hotel Mandarin Oriental Hyde Park, de Londres", limitou-se a dizer um porta-voz do estabelecimento. "Como a situação está em curso, não temos mais detalhes a oferecer nesse momento", acrescentou.

A apresentadora de televisão Anna Whiteley, que estava no hotel, explicou que foi retirada do local. "Acabei de ser retirada do Hotel Mandarin Oriental para ver isso... absolutamente louco! Muito impressionada com a organização para levar todos a um lugar seguro", escreveu Whiteley no Twitter. / AFP