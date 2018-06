Incêndio atinge hotel em Dubai

Atualizado às 19h39

Um incêndio de grandes proporções atingiu o hotel Address Dubai Downtown em Dubai, Emirados Árabes Unidos, nesta quinta-feira, 31, antes da queima de fogos em comemoração à festa de ano-novo. Catorze pessoas ficaram levemente feridas e uma pessoa sofreu um ataque cardíaco por causa da fumaça e da concentração de pessoas durante a evacuação do local, de acordo com nota divulgada pelo escritório de mídia de Dubai. O comunicado informou ainda que outra pessoa teve ferimentos moderados, mas não deu detalhes. Não havia crianças entre os feridos.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio no edifício de 63 andares, misto de hotel de luxo e prédio residencial. De acordo com o escritório de mídia de Dubai, o fogo começou na parte externa do edifício, no 20º andar. Quatro equipes de bombeiros trabalham para apagar o incêndio.

O Address Downtown, um dos edifícios de hotel e residências mais sofisticados de Dubai, fica em Souq Al Bahar, uma área comercial, com passarelas que o conectam ao Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, e ao maior shopping do Oriente Médio, o Dubai Mall. O Address é um arranha-céu com 302 metros de altura, que tem 626 apartamentos de luxo e 196 quartos de hotel, de acordo com informações do Skyscraper Center.

Ano-novo. A celebração de réveillon em Dubai continuou conforme o planejado. Apesar das nuvens de fumaça, milhares de pessoas aplaudiram o show de fogos de artifício no arranha-céu Burj Khalifa à meia-noite (18h de Brasília).

Pouco antes das 22h em Dubai (16h em Brasília), internautas divulgaram imagens do incêndio em redes sociais. Confira:

Oh my god - fire at the Address hotel, Downtown Dubai hope everyone is safe, it's so busy out there pic.twitter.com/XZenTxojtd — Katy Bow (@KatyPBow) 31 dezembro 2015

Yikes. Major fire in #Dubai at the address hotel, right next to #DubaiFireworks site pic.twitter.com/87Z2cidfYm — Barry Whyte (@bwhyte11) 31 dezembro 2015

Address hotel Dubai on fire. pic.twitter.com/a4v3yRNhqp — Rami Ranger (@RamiRanger) 31 dezembro 2015

/ COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS