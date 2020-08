Incêndio atinge hotel usado como centro de tratamento para covid-19 na Índia

Pelo menos 10 pessoas morreram por conta de um grande incêndio em um hotel que estava sendo usado como uma instalação para tratamento de covid-19 no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, na manhã deste domingo, 9.

"Várias pessoas que ficaram presas e feridas foram resgatadas e transferidas para um hospital do governo. O fogo está sob controle, mas as operações de resgate e combate a incêndio ainda estão em andamento", disse Lakshmi, um policial na sala de controle da polícia.

O Ministro do Interior Amit Shah tuitou: "Profundamente angustiado com a notícia do trágico acidente com fogo em uma instalação do covid-19 em Vijayawada, Andhra Pradesh". "O Centro garante todo o apoio possível ao governo estadual. Minhas condolências vão para as famílias afetadas neste momento de luto. Orando pela rápida recuperação dos feridos", escreveu.

Na semana passada, oito pacientes que estavam em tratamento para covid-19 morreram em um incêndio que eclodiu na ala de terapia intensiva de um hospital privado na cidade de Ahmedabad, também na Índia.

O ministro-chefe de Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy, instruiu as autoridades a conduzir uma investigação sobre o incêndio no hotel, informou a ANI. "O incidente ocorreu por volta das 5 da manhã (hora local). Cerca de 22 pacientes estão sendo tratados no hospital. Estamos evacuando todo o prédio", disse Mohammad Imtiaz, o coletor do distrito de Krishna, segundo a ANI. /Reuters